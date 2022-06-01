BAKAN BOZDAĞ: KİRA ARTIŞLARINDA ORAN ÜZERİNDEN BELİRLEME YAPACAĞIZ

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, kira artışlarıyla ilgili 4 bakanlığın yaptığı ortak çalışmaya ilişkin, "Oran üzerinden bir belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil. Oran üzerinden yaptığımızda maliyet, her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Bunun üzerinde son aşamaya gelindiğini ifade etmek isterim" dedi.

Bakan Bozdağ, Yozgat'ta Cemil Çiçek Personel Eğitim Merkezi'nin açılışının ardından Ankara'dan gelen yargı muhabirleriyle bir araya geldi. Bakan Bozdağ, Yozgat'ın saklı bir cennet olduğunu söyledi. Yozgat'ın Türkiye mercimek üretiminde 1'inci sırada, nohut üretiminde 2'nci ve şeker pancarı üretiminde de 5'inci sırada olduğuna vurgu yapan Bozdağ, Yozgat'ın tarihi ve turistlik yerlerinin daha keşfedilmediğini ve bu konuda çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

'ÖNEMLİ MESAFE ALINDI, BAZI FORMÜLLE ORTAYA KONULDU'

Bakan Bozdağ, fahiş kira artışlarıyla igili 4 bakanlığın ortak yürüttüğü çalışmada sona gelindiğini belirterek, "Geçen, Çevre Bakanlığımızda benim de katıldığım bir toplantı yaptık. Orada bazı başlıklar üzerinde duruldu. Birinci başlık; ilk defa kiraya verecek ev sahibi ve evi kiralayacak kişi arasında, iki tarafın hukukunu koruyan, kira miktarı ile ilgili nasıl bir ölçü konulabilir, bununla ilgili bir çalışma yapılması talimatını verdik. Arkasından, oturanlarla ilgili artış oranı nasıl olacak, ne olacak, neye göre yapılacak? TÜFE, TEFE, diğer enflasyon rakamları gibi, bütün bunları da dikkate alarak, hem ev sahibinin hem de kiracının hukukunu koruyan ortak bir formül üzerinde çalışıyoruz. Bunların denetimi nasıl yapılabilir, bunun üzerine de bir çalışma yapılıyor. Şimdi biz, ana çerçeveyi söyledik çalışacak arkadaşlara. Onlar bu ana çerçeve üzerinde bir istişareyi yürütüyorlar. Şu ana kadar da önemli mesafeler aldılar, bazı formüller ortaya konuldu" diye konuştu.

'ORAN ÜZERİNDEN BİR BELİRLEME YAPILACAK'

Bozdağ, Borçlar Kanununda kiracıyı da kiralayanı da koruyan yeteri kadar düzenlemenin fazlasıyla olduğuna işaret ederek, "Tabii vergi kanunlarımızda diğer kanunlarımızda da bu konu ile ilgili yeterli mevzuat var. Mevcut mevzuattan da ilham alarak; oradaki bazı öneriler, kanunda geçen kısımlar var. Onları şimdi somutlaştırmak istemiyorum, belki değişebilir. Oradaki bazı rakamlar; oranları 'bu dönemde fahiş kira artışları karşılığında bunu uygulayabilir miyiz?' diye de bakılıyor. Oran üzerinden bir belirleme yapacağız, miktar üzerinden değil. Oran üzerinden bir belirlemenin daha makul olacağını; çünkü oran üzerinden yaptığımızda maliyet her miktara göre farklı şekilde oluşacaktır. Bunun üzerinde son aşamaya gelindiğini buradan ifade etmek isterim. Tabii bu geçici bir düzenleme olacaktır, onun da altını çizeyim, kalıcı bir düzenleme değil. O süre bittikten sonra da bu eski hale tekrar devam edeceğiz" dedi

'KİRA İHTİLAFLARINDA ARABULUCULUK FAYDALI OLACAK'

Kira itilaflarını arabulucuya gönderme konusunda kararlı olduklarını ve bu konuda ki çalışmaların da devam ettiğini ifade eden Bozdağ, "Arabuluculuk konusunu biz bakanlık olarak yeni dönemde belki bu paketin içine de koyarız. Ama kira ihtilaflarını arabulucuya devretmeyi ve bu usulle çözmeyi hedefliyoruz. Bunun çok faydası var. Bir; kısa sürede mesele halledilecek. İki; usul ekonomisi bakımından tasarruf yapılacak. Üçüncüsü; mahkeme masrafları, diğer masraflardan tasarruf edilmiş olacak, taraflar arasındaki ihtilafın husumete dönüşmesi önlenmiş olacak. Kısa süre içerisinde arabulucunun bu ihtilafları çözeceğine inanıyoruz ve arabuluculuk müessesesinin çok faydalı olacağını da düşünüyoruz. Şimdi uzlaştırma da yapıyoruz; orada da bizim uzlaştırmanın kapsamını genişletmemiz gerekiyor. Fakat böyle hapis cezasına göre değil de çünkü bazı suçlar var hapis cezası miktarı az; ama toplumun hassas olduğu konuları içeriyor. O nedenle orada seçki yaparak kapsamı genişletmenin daha doğru olacağını düşünüyoruz ve onun üzerinde de bir çalışma yaptığımızı bilmenizi isterim. O seçki nedeniyle de bazı yeni suç tiplerini toplumun da 'Evet bu da uzlaştırmaya gitmeli' diye düşündüğü suç tiplerini, ceza miktarlarını ve suçun niteliğini dikkate alarak, uzlaştırma kapsamına almayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)