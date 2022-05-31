Bakan Bozdağ: Kira ihtilaflarının tamamını ara bulucuya göndereceğiz - Son Dakika
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Bakan Bozdağ: Kira ihtilaflarının tamamını ara bulucuya göndereceğiz

31.05.2022 14:23

Bakan Bozdağ: Kira ihtilaflarının tamamını ara bulucuya göndereceğizADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "Kira ihtilaflarının tamamını ara bulucuya gönderme konusunda kararlıyız. Hazırlıklar bittiğinde TBMM'de de değerlendirilecek ve kabulü halinde de yasalaşacaktır" dedi.

Bakan Bozdağ: Kira ihtilaflarının tamamını ara bulucuya göndereceğiz

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "Kira ihtilaflarının tamamını ara bulucuya gönderme konusunda kararlıyız. Hazırlıklar bittiğinde TBMM'de de değerlendirilecek ve kabulü halinde de yasalaşacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta bakanlığın Personel Eğitim Merkezi'nin açılışına katıldı. Bakan Bozdağ'ın yanı sıra programda Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile çok sayıda davetli de yer aldı. Bozdağ, iktidara geldiklerinden bu yana 276 adliye sarayı yaptıklarını belirterek, Türkiye'de 569 bin metrekarede hizmet veren adli hizmetleri 5 milyon metrekareye çıkardıklarını söyledi.

Bakan Bozdağ, Türkiye'de cezaevlerinde bugün 315 bin civarında kişi olduğunu, Avrupa'dan gelen heyetlerin cezaevindeki sadece 2 kişiyle ilgilendiğini belirterek, "'İnsan hakları', 'hak', 'hukuk', 'adalet' derken madem öyle diyorsunuz cezaevlerinde 315 bin civarında vatandaşımız var. Bunların hak ve hukukuna ilişkin size hiçbir şikayet gelmedi mi? Niye onlarla ilgilenmiyorsunuz? Kimsenin onlarla bir derdi yok. Onların hak ve hukukuna dair söyledikleri tek cümle duymadık. Yüzlerine ikili görüşmelerde de söylüyoruz. Şimdi de bakıyoruz; iki elin parmağını geçmeyecek dava konusuyla ilgili işlerden dolayı her yıl neredeyse 20 milyon karara imza atan hakim ve savcılarımızı haksız suçlamalara kimsenin muhatap kılmaya hakkı yoktur" dedi.

'ARA BULUCULUK VE UZLAŞTIRMA TÜRKİYE'DE TUTTU'

Kira fiyatlarına ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın müşterek çalışma yürüttüğünü aktaran Bakan Bozdağ, "Buna ilişkin bir değerlendirme yapılıyor. Ortaya çıkan formül, Cumhurbaşkanı'mıza arz edildikten sonra arkasından gerekli adımlar atılacaktır. Şunu ilave etmekte fayda görüyorum. Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını artırmanın gerekliliğine yürekten inanıyoruz. Bir yandan cezada uzlaştırma öte yandan hukukta ara buluculuk Türkiye'de tuttu. Başlangıçta pek çok kesim bunlara şüpheyle bakıp, karşı dururken bizim attığımız bu adımlar meyvelerini verdikçe şüpheler azaldı, karşı duranların katkısı da çoğaldı. O nedenle kira ihtilaflarının tamamını ara bulucuya gönderme konusunda kararlıyız. Bu noktada çalışmalarımızı devam ettirdiğimizi ifade etmek isterim. Hazırlıklar bittiğinde TBMM'de de değerlendirilecek ve kabulü halinde de yasalaşacaktır" diye konuştu. (DHA)

Bakan Bozdağ: Kira ihtilaflarının tamamını ara bulucuya göndereceğiz
Bakan Bozdağ: Kira ihtilaflarının tamamını ara bulucuya göndereceğiz
Bakan Bozdağ: Kira ihtilaflarının tamamını ara bulucuya göndereceğiz
Bakan Bozdağ: Kira ihtilaflarının tamamını ara bulucuya göndereceğiz

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Kaynak: DHA

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