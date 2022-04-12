Bakan Bozdağ, koronavirüse yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Bozdağ, koronavirüse yakalandı

12.04.2022 14:47
Bakan Bozdağ, koronavirüse yakalandı

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, genel sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, genel sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Adalet Bakanı Bozdağ, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup, çalışmalarıma karantina şartlarına uygun olarak devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza 'Şafi' ismi şerifi ile şifalar ihsan eylesin" dedi.


YORUMLAR
500
Adalet Bakanı Bozdağ'ın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı Adalet Bakanı Bozdağ'ın Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı Bakan Bozdağ süresiz nafaka sorusuna yanıt verdi: Önceliklerimiz arasında yok Bakan Bozdağ süresiz nafaka sorusuna yanıt verdi: Önceliklerimiz arasında yok

Adalet Bakanı, Bekir Bozdağ, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Bozdağ, koronavirüse yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
14:45 Yaşamını yitiren Zekeriya Beyaz, gündem olan çıkışlarıyla akıllarda kaldı
14:35 Genç kızın cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu: Ayrıldığı sevgilisine not bırakmış!
14:25 Kadirov haritayı açık unutunca, Rus ordusunun nerelerde üslendiği canlı yayında görüntülendi
14:25 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Satacak bir şey kalmadı şimdi Türkiye'nin itibarını satıyorlar!
14:24 Evlilik Hakkında Her Şey'de bu akşam neler olacak? Azra ve Efe aynı davada ne gibi zorlukla karşılaşacak?
14:16 Destan bu akşam ekranlarda! Batuga sağ mı yoksa öldü mü?
14:06 Bircan Bali'nin şikayeti üzerine yargılanan Reynmen, beraat etti
14:01 İstanbul'un göbeğinde Libyalı şahıs kendisi gibi Libya uyruklu olan kadını bıçakla gasp etti
13:58 "Sonbaharda seçim bekliyorum" diyen MetroPOLL'un sahibi Özer Sencar: Erdoğan seçimi kazanırsa Ekrem İmamoğlu'nu görevden alacak!
13:57 Karantinaya girmek istemedi, tekme tokat dayak yedi! Korona Şangay'da tekrar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 14:53:43. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Bozdağ, koronavirüse yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement