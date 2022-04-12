Bakan Bozdağ, koronavirüse yakalandı - Son Dakika

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, genel sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Adalet Bakanı Bozdağ, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum çok şükür iyi olup, çalışmalarıma karantina şartlarına uygun olarak devam edeceğim. Rabbim tüm hastalarımıza 'Şafi' ismi şerifi ile şifalar ihsan eylesin" dedi.