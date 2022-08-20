Bakan Bozdağ, partisinin Bayrampaşa ilçe yönetimi ve mahalle başkanlarıyla buluştu: (1) - Son Dakika
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Bakan Bozdağ, partisinin Bayrampaşa ilçe yönetimi ve mahalle başkanlarıyla buluştu: (1)

20.08.2022 11:58

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Türkiye'yi durdurmak istiyorlar.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, " Türkiye'yi durdurmak istiyorlar. Tayyip Bey'le Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki AK kadrolar, 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' dedi ve enkaz olan Türkiye'nin dört bir yanını şantiyeye çevirdi. Bunun en büyük şahidi İstanbul'dur, İstanbullulardır." dedi.

Bakan Bozdağ, AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca başlatılan "Yüz Yüze 100 Gün" projesi kapsamında, Bayrampaşa'daki Tuna Sosyal Tesisleri'nde partisinin üç kademe ilçe yönetimi ve mahalle başkanlarıyla bir araya geldi.

Bozdağ, her şeyin daha iyi olması ve ülkenin her alanda değişmesi, kalkınması, gelişmesi, refahın adil dağılımı ve yatırımların da bölgeler arası dengesizliği ortadan kaldıracak adaletli taksiminin son derece önemli olduğunu söyledi. Bu anlayışla bölgecilik, din milliyetçiliği ve ırkçılık yapmadıklarını belirten Bozdağ, milletin bütün renklerini, bütün inançlarını kucaklayan, baş tacı eden bir siyaset anlayışıyla yol aldıklarını vurguladı.

Milletle yol yürüdüklerine değinen Bozdağ, "Ve siz inandınız 2001'de AK Parti'yi iktidara getirdiniz. Dikkat ederseniz AK Parti'nin iktidara gelişiyle çok şey Türkiye'de değişti. Bölünmüş yol sadece Türkiye'nin bir ilinde, bir bölgesinde değil, bütün bölgelerinde, bütün illerinde eş zamanlı hayata geçti. Kazmayı her yerde eş zamanlı vurduk." diye konuştu.

Türkiye'nin dört bir yanında konutları eş zamanlı inşa ettiklerini anlatan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Her yere, her ile üniversiteler kurarak Türkiye'nin bütün illerinde ilimde, irfanda ve bilimsel çalışmalarda rekabeti açtık. İllerimizi bilim yuvası, bilim merkezleri haline dönüştürdük. 81 ili üniversitelerle donatan bir anlayışı hayata geçirdik. Doğal gaz bu ülkenin birkaç tane ilinde varken Türkiye'nin bütün illerini ve neredeyse şu an itibarıyla bütün ilçelerini doğal gazla buluşturan, bu medeniyet nimetini bütün insanlarımızın evine ulaştıran bir anlayışı hayata geçirdik. Bir yandan yap-işlet-devlet modeliyle devletin cebinden kuruş para çıkmadan milyonlarca dolarlık yatırımları hayata geçirdik. Bazıları bunu istismar etmeye devam ediyor. Yani düşünün siz, bir şehir hastanesi yapıyorsunuz. Bütçenizden para çıkmıyor, 20-25 yıl orayı inşa eden işletiyor. Siz ona belli bir şey ödüyorsunuz, 20 sene sonra da burası tamamen sizin oluyor. Bir zihniyete bakarsanız birileri himaye ediliyor ama siz bütçenizden para çıkmadan milyarlarca dolarlık yatırımları ne yapıyorsunuz, hayata geçiriyorsunuz. Bütçe imkanlarıyla bunları yapmaya kalksanız yıllar sürer. Ama dikkat edin biz Türkiye'nin dört bir yanını bu nevi yatırımlarla kaynak yaratarak milletin bütçesinden kaynak aktarmadan bunları hayata geçirmeyi başardık."

"Rant yok, millete hizmet aktarılıyor"

1915 Çanakkale Köprüsü, İstanbul Havalimanı gibi pek çok yerin bu şekilde inşa edildiğine dikkati çeken Bozdağ, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şimdi birileri kalkmış, 'Buradan birilerine rant aktarılıyor.' Rant yok. Millete hizmet yapılıyor, hizmet. Millete şehir hastaneleri kazandırılıyor. Hızlı trenler kazandırılıyor. Köprüler, tüneller kazandırılıyor. Dünyanın en büyük havaalanları kazandırılıyor. Türkiye'nin ekonomisine güç katılıyor, imkanları daha iyi hale getiriliyor. Türkiye'nin dört bir yanında her alanı ayağa kaldırdık Allah'ın izniyle. Barajlardan tutun da sulamanın kapalı devre sisteme dönüştürülmesine kadar nice projeyi hayata geçirdik. O yüzden Türkiye'yi durdurmak istiyorlar. Tayyip Bey'le Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğindeki AK kadrolar, 'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedi ve enkaz olan Türkiye'nin dört bir yanını şantiyeye çevirdi. Bunun en büyük şahidi İstanbul'dur, İstanbullulardır. Bu her şeye hayır diyen, temel atmama törenleri yapmayı hizmet zanneden ilkel anlayışın sahiplerine kalksaydı İstanbul'da Marmaray olur muydu?"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP'nin "hayır" dediklerini yapmamış olsalardı, İstanbul'da Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, AKM, Taksim Camisi, Büyük Çamlıca Camisi, 1915 Çanakkale Köprüsü ve İstanbul Havalimanı'nın yapılmamış olacağını belirterek "Şimdi orada 'Rant elde edecekler.' dediği İstanbul Atatürk Havalimanı Türkiye'nin en büyük millet bahçesine, İstanbul için vatandaşımıza hizmet eden bir mekana dönüşmesi mümkün olur muydu? Olmazdı. Bu ilkel zihniyetin dediklerine biz uysaydık İstanbul'dan bunları çekip alın. Trafik ne olurdu? İstihdam ne olurdu?" ifadelerini kullandı.

(Sürecek)

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Kaynak: AA

Bayrampaşa, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Bozdağ, partisinin Bayrampaşa ilçe yönetimi ve mahalle başkanlarıyla buluştu: (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Bozdağ, partisinin Bayrampaşa ilçe yönetimi ve mahalle başkanlarıyla buluştu: (1) - Son Dakika
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