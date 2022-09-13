Bakan Bozdağ, Performans Esaslı İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ni tanıttı - Son Dakika
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Bakan Bozdağ, Performans Esaslı İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ni tanıttı

13.09.2022 15:01
Bakan Bozdağ, Performans Esaslı İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ni tanıttı

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, 'Performans Esaslı İzleme ve Değerlendirme Sistemi'nin devreye alınmasına ilişkin, "Adaletin zamanında tecelli etmesi, makul sürede yargılamaların olması, hesap verilebilirlik ve şeffaflığın artması, yargı içerisinde yer alan birtakım sorunların ve tıkanıklıkların...

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, 'Performans Esaslı İzleme ve Değerlendirme Sistemi'nin devreye alınmasına ilişkin, "Adaletin zamanında tecelli etmesi, makul sürede yargılamaların olması, hesap verilebilirlik ve şeffaflığın artması, yargı içerisinde yer alan birtakım sorunların ve tıkanıklıkların doğru bir biçimde tespiti son derece önemlidir" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hakim ve Savcılar Kurulu'nda (HSK), Yargı Reformu Stratejisi'nde yer alan 'Performans Esaslı İzleme ve Değerlendirme Sistemi'nin HSK bünyesinde faaliyete geçirilmesi tanıtım toplantısına katıldı. Programa, HSK genel sekreteri Seyfi Han ve birçok davetli katıldı. Davetlilere sistem hakkında bilgilendirici video izletildi.

Bakan Bozdağ, adaletin zamanında tecelli etmesi için çok ciddi adımlar attıklarını belirterek, 'Geciken adalet, adalet değildir' anlayışı gereği adaleti makul sürede tecelli ettirecek adımları hayata geçirme konusunda Türkiye'nin büyük reformlara imza attığının altını çizdi.'ZAMANDAN BÜYÜK TASARRUF SAĞLADIK'Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sisteminin de (UYAP) reformlardan bir tanesi olduğunu aktaran Bozdağ, "UYAP'ın kurulması, geliştirilmesi güçlendirilmesi, dünyanın en saygın ve en takdir edilen birincilik ödüllerine layık görülen bir adli alanda kullanılan teknolojik hizmet olması, Türkiye'nin gurur kaynaklarından bir tanesidir. Yargılamayı hızlandırdı mı, hızlandırdı. Tapuya, nüfusa başka bir kuruma yazılıp aylarca beklenen bilgiler, şimdi anında hakimimizin, savcımızın önünde. Zamandan büyük bir tasarrufu biz böylece sağlamış olduk. Adaletin hızlı işlemesine, doğru ve zamanında tecellisine, bunun büyük bir katkı sağladığında hiç şüphe yoktur. Hakim ve savcı sayılarımızı 9 binler civarından 23 bin civarına taşıyarak eskiden 9 bin küsur hakim ve savcıyla görülen işi yaklaşık 23 bin hakim ve savcının görüyor olması, mahkeme yaklaşık 3 bin 500'lerden 6 bin küsurlara çıkarılarak daha fazla mahkemede işlerin görülmesi, ihtisas mahkemelerimizin arttırılması, bütün bunların hepsi yargılamanın makul sürede tamamlanması ve adalet terazisinin dosdoğru tartması için son derece kıymetli adımlardır. Sorarım, 9 bin küsurla bu işi görmek mi makul sürede yargılamayı bitirmek için daha iyidir, 23 bin civarında hakim ve savcıyla görmek mi? İhtisas mahkemelerini arttırmak mı, mahkeme sayılarını çoğaltarak vatandaşımızın daha hızlı sürede hakkının tespiti ve teslimi konusunda beklediği kararın çıkarılmasını sağlamak mı? Yoksa mahkeme sayılarını azaltmak mı? Biz bir yandan hakim ve savcı sayımızı arttırarak öte yandan mahkeme sayılarını arttırarak da adaletin zamanında tecellisine büyük bir katkı verdik" diye konuştu.'HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI SÜRESİNİ 3 YILA ÇIKARDIK'Bozdağ, hakim ve savcıların kalitesini arttırmak, daha donanımlı bir biçimde göreve başlamalarını ve meslek hayatları boyunca da donanımlarını arttırmaları konusunda önemli değişiklikleri hayata geçirdiklerini dile getirerek, "Bir yandan Türkiye Adalet Akademisi'ni kurarak bir akademi çatısı altında hakim ve savcı adaylarının yetiştirmesini sağlayan önemli bir adımı hayata geçirdik. Şimdi yeni bir adımı inşallah 1 Ocak 2023'ten sonra itibaren hayata geçiriyoruz. Hakim ve savcı adaylığı müessesesini kaldırarak yerine hakim ve savcı yardımcılığı müessesesini hukuk sistemimize kazandırdık. Hakim ve savcı yardımcılığı süresini 3 yıla çıkardık. Eğitimin, hem arazide daha etkin, daha verimli yapılması hem akademide bu eğitimin tamamlanması konusunda da son derece önemli bir değişikliği hayata geçirdik. Türkiye inşallah yeni dönemde daha mesleğe girmeden önce daha iyi yetişmiş hakim ve savcıları kürsüye gönderme imkanını bulacaktır" ifadelerini kullandı.'YARGININ TOMOGRAFİSİNİ ÇEKEN BİR SİSTEM'

Bakan Bozdağ, Performans Esaslı İzleme ve Değerlendirme Sistemi'nin devreye alınmasına ilişkin, "Adaletin zamanında tecelli etmesi, makul sürede yargılamaların olması, hesap verilebilirlik ve şeffaflığın artması, yargı içerisinde yer alan birtakım sorunların ve tıkanıklıkların doğru bir biçimde tespiti son derece önemlidir. Ben esasında bu sisteme, yargının sürekli tomografisini çeken bir sistem olarak bakıyorum. Nerede arıza var? Nerede dosyalar birikiyor? Nerede soruşturma evrakı uzun zamandır işlemsiz bekliyor ya da bekletiliyor? Nerede aksama var? İş yükü niye yığılmış? Yani bir baktığında sorun nerede? Eğer birden patlamışsa oraya yeni bir mahkeme kurma imkanımız var, onu kurarız. Eğer başka başka sebepler varsa onu çözme imkanımız var, o sorunu çözen kararlar alır, adımlar atarız. Eğer başka sorunlar varsa onun üzerinden gideriz. Onun için yargılamanın hızlandırılması ve makul sürede tamamlanması bakımından Performans Esaslı Değerlendirme ve Analiz Sistemi'nin sağlıklı bir biçimde uygulaması son derece, yargımız bakımından da vatandaşlarımız bakımından da büyük önem arz etmektedir" değerlendirmesinde bulundu.


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Kaynak: DHA

Türkiye, Yargı, Hakim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Bozdağ, Performans Esaslı İzleme ve Değerlendirme Sistemi'ni tanıttı - Son Dakika

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