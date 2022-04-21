Bakan Bozdağ: Teröristlere nefes aldırılmayacak - Son Dakika

Bakan Bozdağ: Teröristlere nefes aldırılmayacak

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Bursa ve İstanbul'daki bombalı saldırılarla ilgili, "Bütün bunların hepsi Türkiye'de gündemi değiştirme gayreti olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin içinde de dışında da terör örgütlerine ve teröristlere nefes aldırılmayacak" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, TBMM'de milletvekilleriyle bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Bozdağ, dün Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili, "Bu saldırıyla ilgili güvenlik güçlerimiz yakın takipte. İz sürmeye devam ediliyor. Şu anda önemli sonuçlara ulaştıklarını görüyoruz. Yakın bir zamanda da bu işi yapan faillere ulaşılacağını umut ediyorum. Çalışma hızlı bir şekilde devam ediyor. Tabii dünkü saldırıdan sonra herkes 'geçmiş olsun' dileklerini iletti, 'başsağlığı' dileklerini iletti. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, şehidimiz ve yaralılarımızla ilgili herhangi bir değerlendirmede bulunmadı. Keşke bir değerlendirmede bulunsaydı. Burada bombalı bir saldırı var" dedi.

'CEZAEVLERİNDE İŞKENCE YOKTUR'Bakan Bozdağ, cezaevlerine dönük uzun bir zamandır yürüyen bir kampanya olduğuna vurgu yaparak, "Bu kampanya çerçevesinde cezaevlerinde işkence ve kötü muamele olduğuna dair iftiralar gerçekmiş gibi sunuluyor. Buradan bir kez daha söylemek isterim; cezaevlerinde işkence yoktur, kötü muamele yoktur, böyle bir iddiası olan varsa; biz bu iddiaların hepsinin üzerine gidiyoruz, inceletiyoruz, idari yönden bakıyoruz. Eğer inceleme gerektiren bir şey varsa adli yönden de tahkikat yapılıyor. Şu ana kadar ortaya atılan iddiaların neredeyse tamamı asılsız çıktı. Bu iftira kampanyasını yürütenlere şunu söylemek isterim; Türkiye işkenceye karşı sıfır tolerans muamelesini devam ettirmektedir, bunun altını bir kez daha çizmek isterim" diye konuştu. 'SALDIRILAR GÜNDEMİ DEĞİŞTİRMEYE YÖNELİK'

Daha sonra İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki Türkiye Gençlik Vakfı'na (TÜGVA) yönelik saldırıya değinen Bozdağ, "TÜGVA'daki saldırı da hemen bir gün sonra ve hemen hemen saatleri de çok yakın. Bu saldırıyı da lanetliyoruz. Bununla ilgili İstanbul'da gerekli adli tahkikat başlatıldı ve aynı şekilde İstanbul'da güvenlik güçlerimiz bununla ilgili soruşturmayı bütün boyutlarıyla sürdürmektedir. Yakın zamanda bununla ilgili fail ve faillere ulaşılacaktır. Bütün bunların hepsi Türkiye'de bir takım olaylarla gündemi değiştirme gayreti olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin içinde de dışında da terör örgütlerine ve teröristlere nefes aldırılmayacak. Muhalefet, 'saldırıyı kim yapmış' diyor. Saldırıyı kim yapıyor? Saldırıyı terör örgütleri yapıyor" ifadelerini kullandı.