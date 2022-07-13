BAKAN BOZDAĞ: TÜRKİYE'DE DARBELER DEVRİ KAPANMIŞTIR - Son Dakika
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BAKAN BOZDAĞ: TÜRKİYE'DE DARBELER DEVRİ KAPANMIŞTIR

13.07.2022 21:32
BAKAN BOZDAĞ: TÜRKİYE'DE DARBELER DEVRİ KAPANMIŞTIR

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "15 Temmuz'da bu milletin verdiği mücadele, sadece FETÖ'cülere karşı değil, onları destekleyen, yularını elinde tutan ülkelere ve güçlere karşı bir mücadeledir.

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "15 Temmuz'da bu milletin verdiği mücadele, sadece FETÖ'cülere karşı değil, onları destekleyen, yularını elinde tutan ülkelere ve güçlere karşı bir mücadeledir. Bu ülkede darbe teşebbüsü ya da muhtıra rüyası görenler veya böyle rüya peşinde koşanlar bilmelidir ki artık Türkiye'de darbeler muhtıralar devri kapanmıştır" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ın Saraykent ilçesinde Millet Bahçesi ile Aile Sağlık Merkezi'nin toplu açılış töreninde konuştu. Bakan Bozdağ, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün 6'ıncı yılı olduğunu hatırlatarak, 15 Temmuz'da milletine, devletine, Meclis'ine, hükümetine, vatanına, bayrağına sahip çıkan ve bu mücadeleyi yaparken şehadet şerbetini içen bütün şehitleri rahmetle andığını, gazilere sıhhatli uzun ömür dilediğini söyledi.

'TÜRKİYE'DE DARBELER DEVRİ KAPANMIŞTIR'

15 Temmuz darbe teşebbüsünün, FETÖ'nün TSK içindeki teröristlerle tek başına yapabileceği bir iş olmadığını vurgulayan Bozdağ, şunları söyledi:

"Onlara destek veren, talimat veren, güç veren, lojistik sağlayan ülkeler var, istihbarat örgütleri var, karanlık güçler var. 15 Temmuz'da bu milletin verdiği mücadele sadece FETÖ'cülere karşı değil, onları destekleyen, yularını elinde tutan ülkelere ve güçlere karşı mücadeledir. 7 düvele karşı verilmiş büyük bir mücadeledir. Eğer Türk milletinin Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verdiği bu demokrasi mücadelesini başka bir millet ya da Tayyip Bey değil de başka bir ülkenin lideri vermiş olsaydı emin olun o ülkeye ve o ülkenin liderine uluslararası ödüllerden verilmedik ödül kalmazdı, her ödülü verirlerdi. Nobel barış ödülü dahil ne kadar uluslararası nişan, ödül varsa hepsini takdim ederlerdi ama demokrasi mücadelesini veren Türk halkı, tankların altına yatan, kurşunlara karşı şehadete koşar gibi koşan Türk halkı olunca bunlara öncülük eden Türk milletinin lideri Recep Tayyip Erdoğan olunca bu büyük demokrasi mücadelesini bu büyük zaferi görmezden geldiler."

Türkiye üzerinde kim ne hesap yaparsa yapsın bunun Türk halkından döneceğini ifade eden Bozdağ, "Bu ülkede darbe teşebbüsü ya da darbe, muhtıra, rüyası görenlere böyle rüya gördürmek isteyenlere cesaret verenler ve böyle rüya peşinde koşanlar bilmelidir ki artık Türkiye'de darbeler ve darbe teşebbüsleri, muhtıralar devri kapanmıştır. Türk milleti 15 Temmuz'da kendi eliyle bu kapıları tamamen sonuna kadar kapatmıştır. Birileri yeniden açmaya yeltenir ise yine karşısında aziz Türk milletini bulacaktır. Türkiye'nin yürüyüşünü ne terör örgütleri ne de onları yenileyen, destekleyen ülkeler durduramayacaktır" diye konuştu.

'YHT COĞRAFİ NEDENLERLE GECİKTİ'

Ardından Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi'ne değinen Bakan Bozdağ, şöyle konuştu:

"YHT projesinde uzunca bir süredir çalışmalar devam ediyor. Elmadağ'da yaşanan, coğrafyadan kaynaklı bazı sorunlar nedeniyle süre uzadı. Şu anda bakanlıktan aldığımız bilgilere göre, bu sorunları da inşallah aşmak üzereyiz. Sorunlar aşıldığı takdirde, hızlı treni inşallah bu yılın sonunda belki yeni yılın başında milletimizin hizmetine sunma imkanımız olacaktır. Buradan şunu açıkça ifade etmek isterim; YHT, finans eksikliğinden yahut başka nedenlerden değil, sadece coğrafyanın imkan vermemesi nedeniyle uzamaktadır. Çünkü yerin altında çalışma yapıldığında oradan su çıkıyor, yumuşak zemin çıkıyor. Hızlı trenin böyle bir zeminden geçmesi teknik olarak imkansız olduğu için hızlı trene uygun bir coğrafya ve zemin arayışı devam ediyor. Şu anda buldukları yerden çalışmalar sürüyor. İnşallah yeniden böyle bir sıkıntılar çıkmaz ve bu meselede artık sona gelmiş oluruz. Siyasi takip eksikliğinden, iktidarın iradesinden, parasızlıktan değil sadece coğrafyanın mevcut niteliklerinden kaynaklanan sorun olduğunu ifade etmek isterim. İnşallah 2023 Yozgat'ın hızlı trenle buluştuğu yıl olacaktır."

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BAKAN BOZDAĞ: TÜRKİYE'DE DARBELER DEVRİ KAPANMIŞTIR - Son Dakika

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