Bakan Bozdağ: Ülkemizde işkence ve kötü muameleye sıfır tolerans vardır - Son Dakika

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "Bizim ülkemizde işkenceye, kötü muameleye sıfır tolerans vardır ve kim yaparsa yapsın üzerine gideriz" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bakanlık personeli ile iftarda bir araya geldi. Bozdağ, adalete hizmet etmenin herkese nasip olmayacağını söyleyerek, personelini kutladı. Adalet hizmetini yerine getirirken birçok personeli de şehit verdiklerini aktaran Bozdağ, "Mehmet Selim Kiraz Savcımız, makamında DHKP-C terör örgütünün saldırısı sonucu şehit edildi. İzmir Adalet Sarayımıza dönük oradaki hakim, savcı, zabit katibi, mübaşir ne kadar çalışan adalet personeli varsa hepsine dönük terör eylemi gerçekleştirmek istediler. Fethi Sekin kardeşimiz, bu terör eylemini yapacak teröristlere karşı canını ortaya koydu ve şehit oldu. İşte bugün de sabah saatlerinde Bursa'da infaz koruma memurlarımızdan Cengiz Yiğit kardeşim terör örgütünün kurduğu alçakça tuzak neticesi şehit oldu. 7 infaz koruma memurumuz da yaralandı hamdolsun hepsinin sıhhati yerindedir. Türkiye Cumhuriyeti terörle mücadelede kararlıdır. Devletimiz teröristlerin inlerine girmeye ve yaptıkları hain saldırıların hesabını sormaya kararlıdır" ifadelerini kullandı.

'İŞKENCE İDDİALARININ TAMAMINA YAKINI KURGUDUR'

Bozdağ, son birkaç aydır cezaevlerinde işkence ve kötü muamele olduğuna dair iftiraların gündeme geldiğini hatırlatarak, "Terör örgütleri bu iddiaları esasmış gibi sosyal medyadan, kendi yayın organlarından ve parlamento içine kadar uzanan bazı kişiler vasıtasıyla gündeme taşıyor. Türkiye'nin ceza infaz sistemi çok net ve şeffaftır. Dünyanın en iyi örneklerinden bir tanesidir. Hem ulusal hem de uluslararası denetime açıktır. Her türlü denetim cezaevlerimizde yapılmaktadır. Ayrıca Türkiye, 2005'te Türk Ceza Kanunu'nda işkence suçlarında zaman aşımını kaldıran bir ülkedir. Biz kendimize güveniyoruz, bizim ülkemizde işkenceye, kötü muameleye sıfır tolerans vardır ve kim yaparsa yapsın üzerine gideriz. Biz bu işkence iddialarını araştırıyoruz ama araştırdığımız iddiaların tamamına yakını neredeyse ya abartma ya çarpıtma ya da emin olun kurgudur. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Türkiye cezaevlerinde işkence ve kötü muamele yoktur. İşkence ve kötü muameleye sıfır toleransla yaklaşılmaktadır" diye konuştu.