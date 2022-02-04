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Ümraniye'de cezaevinde çıkan yangında 21 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Ümraniye'de cezaevinde çıkan yangında 21 kişi hastaneye kaldırıldı

04.02.2022 21:34

Ümraniye'de cezaevinde çıkan yangında 21 kişi hastaneye kaldırıldı Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangına ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yapılan açıklamada, " Yangından etkilenen 1 İnfaz Koruma Başmemuru, 20 tutuklu ve hükümlü hastaneye kaldırılmıştır"...

Ümraniye'de cezaevinde çıkan yangında 21 kişi hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangına ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tarafından yapılan açıklamada, " Yangından etkilenen 1 İnfaz Koruma Başmemuru, 20 tutuklu ve hükümlü hastaneye kaldırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Ümraniye E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çıkan yangına ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Bozdağ yaptığı açıklamada, "İstanbul Ümraniye E tipi cezaevinde bir koğuşta çıkan yangın söndürülmüştür. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangından etkilenen 1 İnfaz Koruma Başmemuru,20 tutuklu ve hükümlü hastaneye kaldırılmıştır. Hiç kimsenin hayati tehlikesi yoktur. Her şey kontrol altına alınmıştır" ifadelerinde bulundu.

Ümraniye'de cezaevinde çıkan yangında 21 kişi hastaneye kaldırıldı
Ümraniye'de cezaevinde çıkan yangında 21 kişi hastaneye kaldırıldı
Ümraniye'de cezaevinde çıkan yangında 21 kişi hastaneye kaldırıldı
Ümraniye'de cezaevinde çıkan yangında 21 kişi hastaneye kaldırıldı

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Adalet Bakanı, Ümraniye, Cezaevi, Yangın, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ümraniye'de cezaevinde çıkan yangında 21 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ümraniye'de cezaevinde çıkan yangında 21 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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