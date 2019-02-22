Son Dakika Haberleri: Bakan Cahit Turhan: Dünya Yat Üretiminde 3. Sıraya Yükseldik

Bakan Cahit Turhan: Dünya Yat Üretiminde 3. Sıraya Yükseldik

42 dakika önce

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Avrasya Boat Show 2019 fuarının açılış törenine katıldı.

Bakan Cahit Turhan: Dünya Yat Üretiminde 3. Sıraya Yükseldik, System.String[]
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Avrasya Boat Show 2019 fuarının açılış törenine katıldı.

Fuarın açılış konuşmasını yapan Bakan Turhan, "Dünya yat üretiminde 3. sıraya yükseldik. Yat üreticilerimiz bu alanda marka haline geldi. Gemi inşa sektöründeki temel amacımız, tüm ekipmanlar dahil en az yüzde 70 yerli katkı payı ile gemi üretimini yapmak. İnşallah bunu da 2023 hedeflerimiz doğrultusunda daha yüksek oranlara çekeceğiz." dedi. 

Bakan Turhan, "Üç denize, üç büyük limana stratejimiz kapsamında, Zonguldak - Filyos, İzmir- Çandarlı ve Mersin konteyner limanlarının proje yapım çalışmaları ise devam ediyor. Bu limanlarımızı yaptığımızda, deniz coğrafyamız çok daha büyük anlam ve önem kazanmış olacaktır. Bu yönde yoğun çalışmalar içerisindeyiz." şeklinde konuştu.

Türk sahipli yabancı bayraklı teknelerin Türk Bayrağına geçmeleri için başta harç ve vergi engelleri olmak üzere tüm engelleri kaldırdıklarını anımsatan Bakan Turhan, yabancı bayrak çeken teknelerin Türk Bayrağına geçmelerini teşvik amacıyla da ÖTV'yi kaldırdıklarını, KDV'yi de yüzde 1'e indirdiklerini söyledi. Turhan, yapılan bu düzenleme ile bugün itibarıyla 6 bin 208 teknenin Türk bayrağına geçtiği bilgisini verdi.

Konuşması sonrası fuarın açılış kurdelesini kesen Turhan, fuarı ezerek yetkililerden bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:44 Kaynak: DHA

Avrasya, Mehmet Cahit Turhan, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery: En İyi Mesut, Hasta Olmayan Mesut'tur Çiftçiye Destekleme Ödemeleri Bugün Başlıyor! Toplamda 2,9 Milyar Lira Ödeme Yapılacak

Milyonları İlgilendiriyor! Ekonomide Düzenlemeler İçeren Teklif Yasalaştı Motorin Fiyatlarının Benzine Yaklaşmasıyla Dizel Araçların Devri Sona Eriyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 17:26:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Cahit Turhan: Dünya Yat Üretiminde 3. Sıraya Yükseldik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]