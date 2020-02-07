BAKAN CAHİT TURHAN UÇAK KAZASINDA YARALANANLARI ZİYARET ETTİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAKAN CAHİT TURHAN UÇAK KAZASINDA YARALANANLARI ZİYARET ETTİ - Son Dakika

BAKAN CAHİT TURHAN UÇAK KAZASINDA YARALANANLARI ZİYARET ETTİ

6 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan,"Kaza yeri incelemeleri yarın arkadaşlarımızın bize verdiği bilgiye göre tamamlanacak.

BAKAN CAHİT TURHAN UÇAK KAZASINDA YARALANANLARI ZİYARET ETTİ, System.String[]

-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan,

"Kaza yeri incelemeleri yarın arkadaşlarımızın bize verdiği bilgiye göre tamamlanacak. Bundan sonra hazırlanacak olan raporlara göre kazanın oluş nedenleri bu raporda açıklanacak. Şu an bir şey söylemek mümkün değil. Uçağın enkazının kaldırılmasına Pazar günü başlanacak"

Haber-Kamera: Semih ÇALIŞKAN - Harun UYANIK - Can EROK - İSTANBUL, -ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaralanan ve Pendik'teki özel bir hastanede tedavi gören vatandaşları ziyaret etti. Bakan Turhan'a ziyaretinde, Pegasus Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Tevfik Nane de eşlik etti. Bakan Turhan kazada yaralananlara geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra yaptığı açıklamada, kaza yeri incelemelerinin yarın tamamlanacağını söyledi.

"52 VATANDAŞIMIZ TEDAVİ GÖRÜYOR"

Uçak kazasında yaralanan ve tedavileri devam edenleri ziyaret eden Bakan Cahit Turhan daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Turhan, "Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazası sonucu yaralanan yolcularımızın hastanelerde tedavileri devam ediyor. Şu an hastanelerimizde 52 vatandaşımız tedavi görüyor. Bunların 8'i yoğun bakımda. Şu an da 1 tane Çin vatandaşı yoğun bakımda. Bilinci yerinde değil. Diğer hastalarımızın hepsi iyi durumda. Bugün ziyaret ettiğimiz hastalarımızın da birkaç gün içerisinde taburcu olacağı bilgisini doktorlarımızdan aldık" dedi.

"BÜYÜK BİR KAZA"

Enkaz bölgesinde yaptığı incelemeye ilişkin konuşan Bakan Turhan, "Olay yerinde incelemelerde bulunduk. Büyük bir kaza. Bu kazada üç vatandaşımız hayatını kaybetti. Diğer vatandaşlarımızın durumu iyiye gidiyor. Tesellimiz böyle bir kazada daha fazla kayıp olmaması. Müdahale ekiplerimiz oraya 5 dakika içerisinde ulaşıyor. Yolcularımıza yardım ekiplerimiz müdahale ediyor" diye konuştu.

"KAZA YERİ İNCELEMELERİ YARIN TAMAMLANACAK"

Son dönemde yaşanan uçak kazalarıyla ilgili değerlendirme yapan Bakan Cahit Turhan, "Her kazanın oluş şekli farklıdır. Şu an da kaza inceleme kurulumuz görevine dün başladı. Uçağın üreticisi olan ülkenin kaza inceleme kurulundan ekipler geldi. Uçağı üreten firmadan ekipler geldi. Dünya sivil havacılık örgütünden inceleme ekipleri geldi. Kaza yeri incelemeleri yarın arkadaşlarımızın bize verdiği bilgiye göre tamamlanacak. Bundan sonra hazırlanacak olan raporlara göre kazanın oluş nedenleri bu raporda açıklanacak. Şu an bir şey söylemek mümkün değil. Uçağın enkazının kaldırılmasına Pazar günü başlanacak" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Bakan Turhan'ın ziyareti

-Bakan Turhan'ın açıklaması

-Yaralanan vatandaştan detaylar


Mehmet Cahit Turhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:02 Kaynak: DHA
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