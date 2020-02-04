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Bakan Cahit Turhan: "Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi...
6 saat önce
Bakan Cahit Turhan: "Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:50 Kaynak: AA
Bakan Cahit Turhan: "Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz."
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