Bakan Cahit Turhan: "Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Cahit Turhan: 'Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi... - Son Dakika

Bakan Cahit Turhan: "Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi...

6 saat önce

Bakan Cahit Turhan: "Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz.

Bakan Cahit Turhan:

Bakan Cahit Turhan: "Yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştireceğimiz Büyük İstanbul Tüneli Projesi ihalesini bu yıl yapmayı planlıyoruz."

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:50 Kaynak: AA
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