Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlı, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile görüştü
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Bakan Çavuşoğlı, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile görüştü

41 dakika önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri tarafından kabul edildi.

Bakan Çavuşoğlı, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri tarafından kabul edildi.


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'da temaslarına devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Lübnan'a gelen Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri tarafından kabul edildi.


Çavuşoğlu'nun temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gebran Bassil, İçişleri ve Belediyeler Bakanı Raya Al Hassan ile görüşmesi bekleniyor. - BEYRUT

Mevlüt Çavuşoğlu, Meclis Başkanı, Lübnan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:46 Kaynak: İHA
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