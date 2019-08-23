Son Dakika Haberleri: - Bakan Çavuşoğlı, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile görüştü
Son Dakika Güncel Haber

- Bakan Çavuşoğlı, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile görüştü

10 dakika önce

- Bakan Çavuşoğlı, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile görüştüBEYRUT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri tarafından kabul edildi.

- Bakan Çavuşoğlı, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile görüştü

BEYRUT - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'da temaslarına devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Lübnan'a gelen Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Bakan Çavuşoğlu, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu'nun temasları kapsamında Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Gebran Bassil, İçişleri ve Belediyeler Bakanı Raya Al Hassan ile görüşmesi bekleniyor.

Meclis Başkanı, Nebih Berri, Lübnan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlık paha biçilemeyen Sümela hazinesinin peşinde
Babacan hakkında "FETÖ" iddiasıyla suç duyurusunda bulunan isim yeni görev aldı Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakanlık harekete geçti CHP'li vekil Taşçıer, Bakan Pakdemirli'nin yangın söndürme uçakları ile ilgili sözlerine videolu yanıt verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 20:57:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: - Bakan Çavuşoğlı, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]