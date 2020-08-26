Bakan Çavuşoğlu 1. Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na başkanlık etti - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Moldova Dışişleri ve Avrupa'yla Entegrasyon Bakanı Oleg Tulea, 1. Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na başkanlık etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun ilk toplantısını ve Komrat Başkonsolosluğun açılışını Moldova'nın başkenti Kişinev'e geldi. Temaslarına başlayan Çavuşoğlu ilk olarak Moldova Dışişleri ve Avrupa'yla Entegrasyon Bakanı Oleg Tulea ile baş başa görüştü. Bakan Çavuşoğlu ve Tulea, daha sonra 1. Ortak Stratejik Planlama Grubu Toplantısı'na başkanlık etti.

Bakan Çavuşoğlu'nun Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ve Moldova Başbakanı Ion Chicu tarafından kabul edilmesi, Gagauz Özerk Yeri Başkanı Irina Vlah'la görüşmesi bekleniyor.

(İHA)