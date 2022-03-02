Bakan Çavuşoğlu, "2 bin 604 kardeşimiz daha yola çıktı" - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, "2 bin 604 kardeşimiz daha yola çıktı"

02.03.2022 09:22
Bakan Çavuşoğlu, "2 bin 604 kardeşimiz daha yola çıktı"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün Kiev, Harkiv, Odesa, Zaporijya ve Lviv'den Can Azerbaycan vatandaşlarının da dahil olduğu 2604 kardeşimiz daha yola çıktı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün Kiev, Harkiv, Odesa, Zaporijya ve Lviv'den Can Azerbaycan vatandaşlarının da dahil olduğu 2604 kardeşimiz daha yola çıktı. Böylece tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8050 oldu" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Kiev, Harkiv, Odesa, Zaporijya ve Lviv'den Can Azerbaycan vatandaşlarının da dahil olduğu 2604 kardeşimiz daha yola çıktı. Böylece tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8050 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/ İHA)

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Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Zaporijya, Harkiv, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, '2 bin 604 kardeşimiz daha yola çıktı' - Son Dakika


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