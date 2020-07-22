- Bakan Çavuşoğlu: "2035 Kalkınma Planında Türk firmalarına yer vereceğinize inanıyoruz"- Bakan... - Son Dakika

- Bakan Çavuşoğlu: "2035 Kalkınma Planında Türk firmalarına yer vereceğinize inanıyoruz"- Bakan...

- Bakan Çavuşoğlu: "2035 Kalkınma Planında Türk firmalarına yer vereceğinize inanıyoruz" Bakan Çavuşoğlu ile Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanı Angue ortak basın toplantısı düzenledi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanı Simeon Oyono Esono Angue ile gerçekleştirdiği...

- Bakan Çavuşoğlu: "2035 Kalkınma Planında Türk firmalarına yer vereceğinize inanıyoruz"

Bakan Çavuşoğlu ile Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanı Angue ortak basın toplantısı düzenledi

MALABO - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanı Simeon Oyono Esono Angue ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "2035 Kalkınma Planında Türk firmalarına yer vereceğinize inanıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer'deki resmi ziyaretinin ardından Afrika turunun üçüncü ve son ayağı olan Ekvator Ginesi'nde Dışişleri Bakanı Simeon Oyono Esono Angue ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu görüşmenin ardından mevkidaşı Simeon Oyono Esono Angue ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu güzel ev sahipliği için, gösterilen sıcak misafirperverlik için teşekkür ederek, "Afrika turumuzda üçüncü ve son durağımız olan Ekvator Ginesi'nde, Malabo'da bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Ayrıca Türkiye'den Dışişleri Bakanı seviyesinde ilk resmi ziyareti Malabo'ya, Ekvator Ginesi'ne gerçekleştirmenin de mutluluğunu yaşıyorum. Bir önceki ziyaretimiz Simeon'un da söylediği gibi 6 sene önce Türkiye-Afrika Birliği Zirvesi vesilesi ile Sayın Cumhurbaşkanımıza refakaten olmuştu" dedi.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan ile Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Obiyang arasında samimi bir dostluk olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bu dostluk ikili ikili ilişkilerimize de her alanda yansıyor ve bugünkü görüşmelerimizde esasen heyetlerimizle beraber ilişkilerimizi çok farklı alanda geliştirebileceğimizi gördük ve önümüzdeki süreçte Türkiye-Ekvator Ginesi arasındaki ilişkileri geliştirmek için birlikte çalışma kararlılığımızı teyit ettik" diye konuştu.

Malabo Büyükelçiliğinin açılışı

"Yarın Malabo'daki Büyükelçiliğimizin resmi açılışını yapacağız ve bu açılışa katılacak olmasından dolayı dostum Simeon'e de şimdiden çok teşekkür ediyorum" diyen Çavuşoğlu, "Ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesine önem veriyoruz ve ilk etapta ikili ticaret hacmimizi 100 milyon dolara çıkarma hedefini Cumhurbaşkanlarımız koydu ve bu doğrultuda somut adımlar atmamız lazım ve geleceğe yönelik bu adımları nasıl atabileceğimizi de bugün görüşme fırsatımız oldu" ifadelerini kullandı.

"2035 Kalkınma Planı çerçevesinde Türk firmalarına yer vereceğinize inanıyoruz"

"Geçmişte Afrika'da çok iyi bilinen firmamız Summa, Malabo'da bazı önemli projeleri hayata geçirdi, Kongre Merkezi bunlardan bir tanesi ve Türk firmalarının nasıl kaliteli iş yaptığını da göstermiş oldu" ifadelerini kullanan, Bakan Çacuşoğlu, şunları kaydetti:

"2035 Kalkınma Planı çerçevesinde Türk firmalarına yer vereceğinize inanıyoruz ve firmalarımızın da gelip Ekvator Ginesi'nde yatırım yapması için onları birlikte teşvik etmemiz gerekiyor."

Bakan Çavuşoğlu ticaret hacminin arttırılması için ve özellikle Ekvator Ginesi'ndeki Türk yatırımların arttırılması için iki taslak anlaşmanın bulunduğunu belirterek, "Bunları da bir an önce müzakere edip imzalamamız gerekiyor. Bunlardan birincisi serbest ticaret anlaşması müzakaresi. İkincisi ise yatırımların karşılıklı olarak korunması ve teşviki anlaşması. Taslakları Ekvator Ginesi tarafına ilettik, cevabını bekliyoruz ve kısa süre içinde müzakereleri tamamlayalım ve imzalayalım diyoruz" dedi.

"Kısa zamanda uçuşların başlaması için de üzerimize düşeni birlikte yapalım"

İmzalanan iki anlaşmanın sadece ilişkilerin hukuki zeminini değil iki ülke arasındaki halkların temas ve bağlarını da güçlendireceğini belirten Çavuşoğlu, "Bu anlamda da Türk Hava Yolları'nın seferlerinin tekrar başlaması ve de bugün güzel bir haber aldık. Intercontinental Havayolu şirketinin de ülkemize uçmak istemesi mutluluk verici gelişmelerdir ve inşallah bunları da en kısa zamanda uçuşların başlaması için de üzerimize düşeni birlikte yapalım" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün dostum Simeon ve heyetlerimizle birlikte eğitim alanında da ilişkilerimizi nasıl geliştirebileceğimiz konuştuk. Öncelikle buradaki FETÖ okulunun devredilmesinden dolayı Ekvator Ginesi hükümetine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İş birliğini güçlendirme konusunda bugün bir kere daha teyitleştik"

"Geçen sene Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanlığından ilk defa bir genç diplomatı, bizim genç diplomatlar eğitim programımızda ağırlamaktan mutluluk duymuştuk" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Önümüzdeki yıllarda da genç ve tecrübeli diplomatları Bakanlığımızda ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Aynı şekilde biz de kendi diplomatlarımızı Ekvator Ginesi'ne gönderebiliriz. İki Dışişleri Bakanlıkları arasında da iş birliğini güçlendirme konusunda bugün bir kere daha teyitleştik" dedi.

Çavuşoğlu, "Bugün sevgili dostum Simeon, Ekvator Ginesi'nden Türkiye'de eğitim görmek isteyen 2 öğrenciye geçen sene burs verdiğimizi söyledi. Esasen bu rakamı düşük bulduk. Öncelikle Türkiye burslarını burada tanıtmamız lazım, teşvik etmemiz lazım ve eğer talep olursa bu sayıya ilk etapta 10'a çıkarabileceğimizi kendilerine söyledim ve ilerde talep olursa, talep artarsa bu sayıyı da ihtiyaca göre daha da arttırabileceğimizi vurguladım" diye konuştu.

- Bakan Çavuşoğlu: 2035 Kalkınma Planında Türk firmalarına yer vereceğinize inanıyoruz - Bakan...

Mevlüt Çavuşoğlu, Ekvator Ginesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 12:09 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Bakan Çavuşoğlu: '2035 Kalkınma Planında Türk firmalarına yer vereceğinize inanıyoruz'- Bakan... - Son Dakika

Son Dakika

17 yaşındaki Damla Horoz'dan dünden beri haber alınamıyor Eski sevgili kurbanı Pınar Gültekin'in oynadığı tanıtım filminin görüntüleri ortaya çıktı Süt sağarken elektrik akımına kapılan şahıs, hayatını kaybetti İran dini lideri Hamaney'den ABD'ye Süleymani göndermesi: Kesinlikle karşılık verilecek Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj hamlesinin ardından Yunan komutan, apar topar ülkesine döndü Rize'de son bir haftada koronavirüs vaka sayısı yükselişe geçti ABD'de koronavirüs vakaları açıklananın 2 ila 13 kat fazlası olabilir Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova'nın Türk takipçisi ile sohbeti gündem oldu Ece Üner'den duygusal Pınar Gültekin sözleri: Acı çekiyoruz ve kimse duymuyor Son Dakika: Türkiye'de 21 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi vefat etti, 928 yeni vaka tespit edildi İki gündür haber alınamayan genç, ağaçta asılı halde bulundu Aşağıdan atılan anahtarı tutmak isterken balkondan düşen öğretmen, hayatını kaybetti Şarkıcı Demet Akalın'ın Pınar Gültekin paylaşımına bir tepki de Datça Belediyesi'nden geldi Pınar Gültekin'in ağabeyinin cinayete ilişkin açıklamaları kafaları karıştırdı: Evli olduğunu öğrenince öldürüldü Dünyaca ünlü model Alessandra Ambrosio, mor bikinisiyle göz kamaştırıyor
Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı Kız arkadaşının cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle komşunun evini bastı         
17:20
Süper Lig'de son hafta öncesi küme düşme hattında son durum! İşte yaşanabilecek ihtimaller Süper Lig'de son hafta öncesi küme düşme hattında son durum! İşte yaşanabilecek ihtimaller         
16:29
Başakşehir'in Edin Visca için yaptığı heykel paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı Başakşehir'in Edin Visca için yaptığı heykel paylaşımı taraftarı heyecanlandırdı         
16:17
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti bir günde 13 milyar dolar arttı Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un serveti bir günde 13 milyar dolar arttı         
16:03
Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı Son Dakika: Altının gram fiyatı 406 lirayla tarihi rekor kırdı         
15:34
Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir Sercan Yıldırım'dan Fortuna Sittard açıklaması: Acun ağabey ile görüştük, haftaya netleşir         
15:07
Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu Belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, binayı yumurta yağmuruna tuttu         
15:05
Rusya'da Rusya'da "Kurt adam" lakaplı seri katilden "83 kadın öldürdüm" itirafı         
14:42
Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış Nisa ile fotoğrafını paylaşan Tayfun Erdoğan'a sert tepki: Seni adam sandım ama baban haklıymış         
14:25
Kendi evini yaktı söndürmek isteyen itfaiyeye balta ile saldırdı Kendi evini yaktı söndürmek isteyen itfaiyeye balta ile saldırdı         
14:23
Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu Yol verme tartışmasında 5 kişiyle kavga eden boksör hastanelik oldu         
13:27
Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış Son dakika: Pınar'ın katili yakayı böyle ele verdi! Cinayeti işledikten sonra benzinliğe gidip pet şişeyle benzin almış         
13:14
Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği Ukrayna'da 20 yolcuyu rehin alan saldırganın yetkililerden isteği "Yok artık" dedirtti         
12:40
Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti Türkiye, Pınar Gültekin cinayetini konuşurken Erzurum'dan gelen görüntü pes dedirtti         
12:40
Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu Sokak ortasında talihsiz kadını duvara yaslayarak cinsel saldırıda bulundu         
12:39
Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor Denizi olmayan Kahramanmaraş'tan yıllık 25 milyon dolarlık balık ihracatı yapılıyor         
12:33
MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı: Hesap sorun         
12:29
Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı Son Dakika: Lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı         
12:18
Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü Büyükanne denizde fazla açılmasını istemediği torununu tasma takıp yüzdürdü         
11:57
Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın Haluk Levent, Pınar Gültekin'le ilgili paylaşımından dolayı özür diledi: Lütfen bağışlayın         
11:51
Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin Demirtaş'tan zehir zemberek sözler: Bize parmak sallayan muhalefet sözcüleri hadlerini bilsin         
10:59
Trabzonspor'da teknik direktörlük için 4 aday! İlk sırada Abdullah Avcı var Trabzonspor'da teknik direktörlük için 4 aday! İlk sırada Abdullah Avcı var         
10:42
İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak İmamoğlu, Ayasofya'da namaz kılınacağı gün Ankara'daki Lozan programına katılacak         
10:35
Arsenal'daki yüksek maaşını bırakmak istemeyen Mesut Özil, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti Arsenal'daki yüksek maaşını bırakmak istemeyen Mesut Özil, Fenerbahçe'nin teklifini reddetti         
10:19
12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor 12 bin yıldır genetiği değişmeden günümüze kadar gelen siyez buğdayı, tarlada biçilmeden satılıyor         
10:03
Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi Cedi Osman ve Ebru Şahin Çeşme tatilinde dudak dudağa görüntülendi         
09:37
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satışı için açık kapı bıraktı: Bizi büyütecek bir partnerle birlikte olabiliriz Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satışı için açık kapı bıraktı: Bizi büyütecek bir partnerle birlikte olabiliriz         
09:23
Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı Annesinin sokak ortasında dövdüğü 4 yaşındaki çocuk koruma altına alındı         
08:25
Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir         
07:41
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Cengiz Ünder'in Napoli'ye transfer olduğunu açıkladı         
23:51
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti         
23:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2020 00:39:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - Bakan Çavuşoğlu: "2035 Kalkınma Planında Türk firmalarına yer vereceğinize inanıyoruz"- Bakan... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei