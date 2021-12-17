Bakan Çavuşoğlu, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında mevkidaşlarıyla görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da düzenlenen 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye'de bulunan bazı mevkidaşılarıyla bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Zambiya Ticaret ve Sanayi Bakanı Chipoka Mulenga'nın yanı sıra Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi ile Cezayir, Liberya ve Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanlarıyla bir araya geldiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, paylaşımlarında mevkidaşlarıyla çektirdiği fotoğraflara da yer verdi.