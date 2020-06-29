Bakan Çavuşoğlu, 4'üncü Brüksel Konferansı'na katılacak - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, 4'üncü Brüksel Konferansı'na katılacak
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın videokonferans yöntemiyle yapılacak 'Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi' başlıklı 4'üncü Brüksel Konferansı'nın Dışişleri Bakanları Oturumu'na katılacak.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın videokonferans yöntemiyle yapılacak 'Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi' başlıklı 4'üncü Brüksel Konferansı'nın Dışişleri Bakanları Oturumu'na katılacak.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler eş başkanlığında bu yıl videokonferans yöntemiyle yapılacak konferansın Dışişleri Bakanları Oturumu'na katılacağı bildirildi. Konferansın 22- 23 Haziran'da yapılan 'Diyalog Günleri' başlıklı oturumlarına Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın katıldığı belirtilen açıklamada, "Suriye'ye ve ülkemiz dahil, Suriyelilere ev sahipliği yapan bölge ülkelerine yönelik temel mali taahhüt platformu olan konferansta, donör ülkeler ve diğer paydaşlar önümüzdeki döneme yönelik mali katkılarını açıklayacaklardır. Konferansta, Suriye ihtilafına Birleşmiş Milletler (BM) kolaylaştırıcılığında siyasi çözüm bulunması amacıyla yürütülen çabalara destek verilmesi ve Suriye'deki insani durumun da ele alınması öngörülmektedir. Ülkemiz, koronavirüs salgınının yerlerinden edilmiş Suriyelilerin yaşam koşullarının ve ev sahibi ülkelerin yükünün daha da ağırlaştığı bir dönemde yapılmakta olan konferansta, adil yük ve sorumluluk paylaşımı çerçevesinde uluslararası toplumun desteğinin arttırılarak sürdürülmesini beklemektedir" denildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:28 Kaynak: DHA
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