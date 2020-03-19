Bakan Çavuşoğlu, 5 ülkenin Dışişleri Bakanlarıyla görüştü - Son Dakika

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Bakan Çavuşoğlu, 5 ülkenin Dışişleri Bakanlarıyla görüştü
6 saat önce
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın bulunduğu 5 ülkenin Dışişleri Bakanlarıyla ortak telekonferans görüşmesi yaptıklarını bildirdi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın bulunduğu 5 ülkenin Dışişleri Bakanlarıyla ortak telekonferans görüşmesi yaptıklarını bildirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Kanada, Avustralya, Brezilya, Güney Kore, İtalya Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi'yle ortak telekonferans görüşmesi yaptık. Koronavirüsle mücadele kapsamında birlikte atılabilecek adımları görüştük" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:14 Kaynak: DHA
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