Bakan Çavuşoğlu, 5 ülkenin Dışişleri Bakanlarıyla görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, 5 ülkenin Dışişleri Bakanlarıyla görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, 5 ülkenin Dışişleri Bakanlarıyla görüştü

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın bulunduğu 5 ülkenin Dışişleri Bakanlarıyla ortak telekonferans görüşmesi yaptıklarını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, 5 ülkenin Dışişleri Bakanlarıyla görüştü, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya'nın bulunduğu 5 ülkenin Dışişleri Bakanlarıyla ortak telekonferans görüşmesi yaptıklarını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Kanada, Avustralya, Brezilya, Güney Kore, İtalya Dışişleri Bakanları ve Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi'yle ortak telekonferans görüşmesi yaptık. Koronavirüsle mücadele kapsamında birlikte atılabilecek adımları görüştük" dedi.

ANKARA, -


Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:22 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, online koronavirüs testi imkanı tanıyan siteyi devreye soktu
İtalya'da koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşınıyor Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı Çin'i geçti İdlib'de radikal grupların roketli saldırısında 2 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı         
20:59
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak         
18:27
Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk         
13:59
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor         
13:57
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek         
13:40
Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü Altay'dan Yalçın Koşukavak açıklaması: Fenerbahçe, hocamızı futbol aklı olarak düşündü         
13:24
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı         
12:21
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı         
10:55
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum         
10:34
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı         
09:52
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli         
09:47
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Karantina kuralına harfiyen uyan kent hayalet şehre döndü! Kimse dışarı çıkmıyor Karantina kuralına harfiyen uyan kent hayalet şehre döndü! Kimse dışarı çıkmıyor         
12:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 00:19:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Çavuşoğlu, 5 ülkenin Dışişleri Bakanlarıyla görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]