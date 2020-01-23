Bakan Çavuşoğlu, 50'nci Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu - Son Dakika

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Bakan Çavuşoğlu, 50'nci Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dünya Ekonomik Forumu'ndaki konuşması CENEVRE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda "The Future of NATO" başlıklı açık oturumda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:33 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dünya Ekonomik Forumu'ndaki konuşması CENEVRE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda "The Future of NATO" başlıklı açık oturumda konuştu.
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