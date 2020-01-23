Bakan Çavuşoğlu, 50'nci Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, 50'nci Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, 50'nci Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dünya Ekonomik Forumu'ndaki konuşması CENEVRE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda "The Future of NATO" başlıklı açık oturumda konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dünya Ekonomik Forumu'ndaki konuşması CENEVRE - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Davos Dünya Ekonomik Forumu'nda "The Future of NATO" başlıklı açık oturumda konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, 50'nci Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu

Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Berat Albayrak: Türkiye'nin son 1 yıldaki iyileşme oranını kimse beklemiyordu
İstanbul'daki devlet hastanesindeki alarmın nedeni belli oldu! İki Çinli hastada domuz gribi şüphesi Meteoroloji'den 7 ile yoğun kar yağışı uyarısı Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'ndan koronavirüsü önlemi: Wuhan-İstanbul seferleri durduruldu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 21:11:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Çavuşoğlu, 50'nci Dünya Ekonomik Forumu'nda konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]