Bakan Çavuşoğlu, 6'ncı Akdeniz Diyalogları Forumu'na katılacak - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsü (ISPI) isimli İtalyan düşünce kuruluşuyla iş birliği içinde düzenleyeceği 6'ncı Akdeniz Diyalogları Forumu'na katılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 3 Aralık 2020 tarihinde, İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsü (ISPI) isimli İtalyan düşünce kuruluşuyla işbirliği içinde video konferans yöntemiyle düzenlemekte olduğu 6'ncı Akdeniz Diyalogları Forumu'na iştirak edecektir. Sayın Bakanımız, katılacağı diyalog oturumunda, dış politikamıza ve bölgesel gelişmelere ilişkin bir hitapta bulunacaktır" denildi.