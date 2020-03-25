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Bakan Çavuşoğlu: "69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldi, 17 ülkeye gönderdik"
6 saat önce
Bakan Çavuşoğlu: "69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldi, 17 ülkeye gönderdik" -"İspanya Dışişleri Bakanı ile görüştüm, bizden maske talep ettiler" -"65 yaş üstündeki vatandaşlarımızı rencide eden davranışlar engellenmeli" ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu: "69 ülkeden tıbbi malzeme talebi geldi, 17 ülkeye gönderdik"
- "İspanya Dışişleri Bakanı ile görüştüm, bizden maske talep ettiler"
-"65 yaş üstündeki vatandaşlarımızı rencide eden davranışlar engellenmeli"
ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:08 Kaynak: İHA
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