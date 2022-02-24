Bakan Çavuşoğlu, 9 gün sonra ikinci kez koronavirüse yakalandı - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, 9 gün sonra ikinci kez koronavirüse yakalandı

24.02.2022 16:13
Bakan Çavuşoğlu, 9 gün sonra ikinci kez koronavirüse yakalandı

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Kazakistan'da yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Kazakistan'da yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Çavuşoğlu, 16 Şubat'ta da koronavirüse yakalanmış, 19 Şubat'ta testinin negatife döndüğünü duyurmuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'daki hesabından, Kazakistan'daki ziyaretlerine ilişkin açıklamada bulundu. Yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Çavuşoğlu, "Kazakistan'da yaptırdığım testin pozitif çıkması üzerine, kardeşim Mukhtar Tileuberdi'yle Stratejik Planlama Grubu toplantısını tedbiren video konferans yoluyla gerçekleştirdik. Türkiye ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın Kazakistan'a destek ve dayanışmasını teyit ettik" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, diğer mesajında ise "Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştük. Kazakistan'la ilişkilerimizi her alanda geliştirme irademizi teyit ettik" dedi. Bu görüşmenin de video konferans yoluyla yapıldığı öğrenildi.Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, 16 Şubat'ta da koronavirüse yakalanmış, 19 Şubat'ta ise testinin negatife döndüğünü açıklamıştı.

Bakan Çavuşoğlu, 9 gün sonra ikinci kez koronavirüse yakalandı
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Mevlüt Çavuşoğlu, Koronavirüs, Kazakistan, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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