Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:26 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, yarın Anadolu Ajansı
(AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Çavuşoğlu, saat 11.00'da başlayacak AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.
Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@anadoluajansi" Twitter
hesabından anlık takip edilebilecek.
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