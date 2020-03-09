Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Bakan Çavuşoğlu AA Editör Masası'na konuk olacak, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Çavuşoğlu, saat 11.30'da başlayacak AA Editör Masası'nda, Türkiye ile Avrupa Birliği görüşmelerinde sığınmacı meselesinde gelinen son durum, İdlib'deki gelişmeler, Rusya'yla ikili ilişkiler, Türkiye'nin ABD ve NATO'yla iş birliği süreçleri gibi gündemdeki konuları değerlendirecek.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@anadoluajansi" Twitter hesabından anlık takip edilebilecek.

Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:28 Kaynak: AA
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