Bakan Çavuşoğlu: "AB bölünmüş, içe kapanmış, değerlerinden uzaklaşmış durumda" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu: 'AB bölünmüş, içe kapanmış, değerlerinden uzaklaşmış durumda' - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: "AB bölünmüş, içe kapanmış, değerlerinden uzaklaşmış durumda"

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, artık bölünmüş, içe kapanmış, değerlerinden uzaklaşmış durumdaki Avrupa Birliğinin (AB) dışlayıcı, popülist ve korumacı politikaları terk etmesi ve tekrar güçlü olmak istiyorsa demokrasi, serbest piyasa ve çok kültürlülük gibi öz değerlerine sahip...

Bakan Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, artık bölünmüş, içe kapanmış, değerlerinden uzaklaşmış durumdaki Avrupa Birliğinin (AB) dışlayıcı, popülist ve korumacı politikaları terk etmesi ve tekrar güçlü olmak istiyorsa demokrasi, serbest piyasa ve çok kültürlülük gibi öz değerlerine sahip çıkması gerektiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 50'nci Küresel Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında "Yükselen Avrupa" başlıklı toplantıya katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Twitter'dan açıklama yapan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"AB bugün bölünmüş, içe kapanmış, değerlerinden uzaklaşmış durumda. Dışlayıcı, popülist ve korumacı politikaları terk etmeli, tekrar güçlü olmak istiyorsa demokrasi, serbest piyasa ve çok kültürlülük gibi öz değerlerine sahip çıkmalı."

" Suriye'de Diplomasi Diyaloğu" toplantısı

Bakan Çavuşoğlu ayrıca, toplantının ardından basına kapalı düzenlenen "Suriye'de Diplomasi Diyaloğu" konulu toplantıya katıldı.

Edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu toplantıda, İdlib'de sükunetin sağlanması, Suriye Anayasa Komitesi'nin çalışmalarına devam etmesi ve göçmenlerin gönüllü geri dönüşleri hakkında Türkiye'nin politikalarını anlattı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:52 Kaynak: AA
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