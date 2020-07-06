Bakan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Fontelles'i karşıladı - Son Dakika

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles'i karşıladı.

Bakan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Fontelles'i karşıladı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi

Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi