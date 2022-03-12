Bakan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in fotoğraf çektirmesi
Bakan Çavuşoğlu'nun, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüşmesi
Heyetlerarası görüşme ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.
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