Bakan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

12.03.2022 10:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in fotoğraf çektirmesi Bakan Çavuşoğlu'nun, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüşmesi Heyetlerarası görüşme ANTALYA - Dışişleri Bakanı...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in fotoğraf çektirmesi

Bakan Çavuşoğlu'nun, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüşmesi

Heyetlerarası görüşme ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

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Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü - Son Dakika
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