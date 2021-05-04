Bakan Çavuşoğlu: AB ile ilişkilerde olumlu hava hakim - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da yaptığı açıklamada AB ile ilişkilerde çok daha olumlu bir havanın hakim olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da mevkidaşı Anze Lagor ile yaptığı baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Lagor ile görüşmelerinin olumlu geçtiğini ifade ederek, 'İlişkileri daha derinleştirmek için karşılıklı bir anlayışa vardık. Ziyaretimiz Stratejik Ortaklık Belgesi'nin imzalanmasının 10. yılına denk geliyor. Bu çerçevede, ekonomik ilişkilerin nasıl daha derin hale getirilebileceğini, ikili ticaret hacminin nasıl artacağını konuştuk. İkili ticaret hacmi 2 milyar doları şu anda aştı ancak Türkiye aleyhine bir dengesizlik var ve bunu dengelememiz gerekiyor. Birlikte çalışmamız gerekiyor. Bu konuyu, heyetlerin ve heyet eşbaşkanlarının önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nda değerlendirilmesi konusunu ele aldık. Bu şekilde malların çeşitlendirilmesi, Slovenya'da daha fazla yatırım yapılması, Türkiye'de daha fazla Sloven yatırımının gerçekleşmesi konularının ele alınabileceğini değerlendirdik' dedi.

'ÜYE OLMASAK DA MÜZAKERE EDEN BİR ÜLKEYİZ'

Bakan Çavuşoğlu, Slovenya'yı gelecek dönemde yapacağı AB Başkanlığı konusunda tebrik etti ve başarılar diledi. Çavuşoğlu, 'Türkiye olarak şunun altını çizmek istiyorum. Her ne kadar üye olmasak da şu anda müzakere eden bir ülkeyiz. Bu çerçevede bu öncelikleri destekleyeceğimizi ifade etmek istiyorum. Slovenya ile olan yakın iş birliğimiz Batı Balkanlar'daki refah ve barışa katkıda bulunuyor' ifadelerine yer verdi. Çavuşoğlu, Suriye, Libya krizlerinin yanı sıra ve Afganistan'daki yeni gelişmeler hakkında da fikir alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

'AB İLE İLİŞKİLERİMİZDE ÇOK DAHA OLUMLU BİR HAVA HAKİM'

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'ın 6 Nisan'da Türkiye'ye yaptıkları ziyarette protokol krizinin görüşmeleri gölgelediğini, ancak AB ile ilişkilerde çok daha olumlu bir havanın hakim olduğunu söyledi.

"İSLAMOFOBİ İLE BİRLİKTE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Bakan Çavuşoğlu şöyle konuştu: ?İnsan hakları konusu hem AB kurumlarında hem de üye ülkelerde öncelikli konu olmaya başladı, çünkü üye ülkelerde bu alanda sorunlar oluşmaya başladı. Birçok Batı ülkesinde İslamofobik ve anti-semitik saldırıların artışta olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda sığınmacılar ve azınlıkların da hakları ihlal ediliyor. Bununla hep birlikte mücadele etmeliyiz.?