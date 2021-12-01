Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Borrell ile görüştü - Son Dakika

Görüşmeden detaylar İSVEÇ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AGİT Dışişleri Bakanları Konseyi marjında AB Komisyonu Başkan Yardımcısı/ Dış ilişkiler ve güvenlik politikası yüksek temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların zammını belirlemek için bir araya geldi

Trabzonspor inat etti! Şampiyonluk yolunda bir dünya yıldızı, bir de gol makinesi transfer ediyor