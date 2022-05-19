Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Üyesi Johansson ve Pakistanlı mevkidaşı Zardari ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Üyesi Johansson ve Pakistanlı mevkidaşı Zardari ile görüştü

19.05.2022 00:43
Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Üyesi Johansson ve Pakistanlı mevkidaşı Zardari ile görüştü

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson ve Pakistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari ile ayrı ayrı bir araya geldi.

NEW Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson ve Pakistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Bilawal Bhutto Zardari ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak için geldiği ABD'nin New York kentinde ikili görüşmelerde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Johansson ile bir araya geldiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, görüşmede, düzensiz göçle mücadele ve vize serbestisi konularının ele alındığını bildirdi.

Temasları kapsamında Pakistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Zardari ile de bir araya gelen Çavuşoğlu, görüşmede iki ülke arasındaki ekonomik ve savunma sanayi iş birliği ile Afganistan'daki gelişmelerin değerlendirildiğini ifade etti.

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Kaynak: AA

Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, New York, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Üyesi Johansson ve Pakistanlı mevkidaşı Zardari ile görüştü - Son Dakika


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