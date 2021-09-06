Bakan Çavuşoğlu, AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri ile görüştü (2) - Son Dakika

GÖÇMEN SAĞLIK MERKEZİNE ZİYARET

AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi, Bakan Çavuşoğlu ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı'yı ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Varhelyi'ye Türkiye-AB ilişkilerinin teknik boyutlarıyla ilgili brifing verildi. Ardından Varhelyi, Altındağ ilçesindeki Feridun Çelik Mahallesi'nde bulunan göçmen sağlık merkezini ziyaret ederek, görevlilerden bilgi aldı. Ziyarete ilişkin açıklama yapılmadı.Vuslat AY/ANKARA,