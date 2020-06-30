Bakan Çavuşoğlu: AB, sığınmacı haklarına saygı göstermeli - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: AB, sığınmacı haklarına saygı göstermeli
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği (AB) değerlerine sadık kalmalı ve sığınmacı haklarına saygı göstermeli" dedi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği (AB) değerlerine sadık kalmalı ve sığınmacı haklarına saygı göstermeli" dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, videokonferans yöntemiyle yapılan 'Suriye ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesi' başlıklı 4'üncü Brüksel Konferansı'nın Dışişleri Bakanları Oturumu'na katıldığını belirtti. Bakan Çavuşoğlu, paylaşımında, "Salgının tüm dünyayı etkilediği bir dönemde Suriyelilere uluslararası mali desteğin sürmesi kilit önemde. AB değerlerine sadık kalmalı ve sığınmacı haklarına saygı göstermeli" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:56 Kaynak: DHA
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