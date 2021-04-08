Bakan Çavuşoğlu: "(AB yetkilileri ile görüşme) Uygulanan protokolde AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır" - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği heyetinin Ankara'ya ziyaretinde basına yansıyan protokol konusuyla ilgili olarak, "Görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah ile başbaşa görüştü. Görüşme sonrası Türkiye-Kuveyt İşbirliği için Ortak Komite (İOK) toplantısına katılan iki bakan, iki ülke arasında çeşitli alanlarda 61 anlaşma ve protokole de imza attı. İmza töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda ortak basın toplantısı düzenlendi. Bakan Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada bir gün önce akşam çalışma yemeğiyle başladıkları programda bugün başbaşa ve daha sonra heyetler ile bir araya geldiklerini dile getirerek, ikili ilişkileri baştan sona gözden geçirdiklerini aktardı.

"Amacımız Kuveyt ile Türkiye arasındaki toplantıların daha düzenli, daha sık bir şekilde yapılması"

Türkiye-Kuveyt İşbirliği için Ortaklık Komitesi'nin (İOK) ikinci toplantısını gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bu mekanizmayı yıllar önce kurduk. İlk toplantı 2013 yılında gerçekleşmişti, 8 yıl aradan sonra ikincisini gerçekleştirebildik. Ama bugün kardeşim Şeyh Ahmed ile beraber bu toplantıları iki yılda bir değil, her sene gerçekleştirme konusunda karar aldık ve yıl içinde de en az bakan yardımcılarımız ve genel müdürler düzeyinde üç defa daha siyasi istişareler toplantısının gerçekleştirilmesini kararlaştırdık. Buradaki amacımız Kuveyt ile Türkiye arasındaki toplantıların daha düzenli, daha sık bir şekilde yapılması" diye konuştu.

"Bugün altı tane belge imzaladık, bu belgelerin her birisi önemlidir"

Amaçlarının iki kardeş ülkeye yakışır şekilde daha düzenli bir şekilde bir araya gelmek, mekanizmaları etkin şekilde kullanmak ve ilişkileri bugün geldiği noktadan çok daha ileriye taşımak olduğunu bildiren Bakan Çavuşoğlu, "Bugün altı tane belge imzaladık. Bu belgelerin her birisi önemlidir. Ayrıca bugün Dışişleri Bakanlıkları arasında iki yıllık eylem planını da imzalamış bulunuyoruz. Ama bugün ve dünkü toplantılarımızda yine kardeşim Şeyh Ahmed'in önerisiyle sadece iki yıllık planlar değil, beş yıllık planları hazırlayıp uygulama konusunda kararlı bir şekilde çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"2019 yılında 700 milyon doları aşan bir ticaret hacmimiz vardı, bu 1 milyar dolarlık hedefimize yaklaşmak demektir"

Ekonomik işbirliğine, ticarete önem verdiklerini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "2019 yılında 700 milyon doları aşan bir ticaret hacmimiz vardı. Pandemi sebebiyle 2020 yılında biraz azaldı, ama 700 milyon dolarlık ticaret hacmi demek 1 milyar dolarlık hedefimize yaklaşmak demektir. Şimdi yeni hedefleri bu 5 yıllık plan içerisinde belirlememiz gerekiyor. Bu hedeflere ulaşmak için de çalışacağız" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin savunma sanayii alanında önemli ilerlemeler katettiğini hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, ciddi bir taleple karşı karşıya olduklarını, Kuveyt ile askeri ve savunma sanayii alanında iş birliği geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını aktardı. Konuk Bakan es-Sabah ile bölgesel konuları da değerlendirdiklerini anlatan Bakan Çavuşoğlu, Irak, Yemen, Suriye, Filistin ve Libya'daki durumlar hakkında görüştüklerini kaydetti. Karabağ hakkında, Kafkasya ve Orta Asya'daki durumları görüştüklerinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, buradaki ateşkesin önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek, "Bölgenin istikrarının yanında önemli projelerin hayata geçmesi bakımından da bir fırsat. İlişkilerin normalleşmesi bakımından da önümüzde bir fırsat var. Ermenistan bunları olumlu değerlendirirse gelecekte Güney Kafkasya da yine istikrar ve barış bölgesi olabilir" dedi.

Bu konularda Kuveyt'in üstlendiği ara buluculuk rolünün takdire şayan olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, Türkiye olarak her zaman Kuveyt'in bu önemli kritik rolünü desteklediklerini, bundan sonra da desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

"(İki ülke arasında imzalanan 61 anlaşma) Bunlar birçok alanı kapsamakta ve iş birliğimizi güçlendirmektedir"

Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah da Türkiye ve Kuveyt ilişkilerinin 57 yıllık geçmişe sahip olduğunu, ancak özellikle son 20 yılda büyük bir atılım gerçekleştirildiğini belirtti. Ortak basın toplantısı öncesinde 6 anlaşmanın imzalandığını aktaran Bakan es-Sabah, şu anda iki ülke arasında 61 anlaşma imzalandığını dile getirerek, "Bunlar birçok alanı kapsamakta ve iş birliğimizi güçlendirmektedir" şeklinde konuştu.

Türkiye-Kuveyt arasında sağlık sektörünün güçlendirilmesi ve eğitim alanındaki iş birliği konularıyla ilgili olarak görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan es-Sabah, ayrıca Bakan Çavuşoğlu ile "iki ülke arasında kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi, eğitimde teknolojiden yararlanma ve siber alanda etkinlik ile iş birliği" konularını ele aldıklarının altını çizdi.

Yemen konusunda Suudi Arabistan'ın girişimlerini desteklediklerini bildiren Bakan es-Sabah, Çavuşoğlu ile görüşmesinde İsrail-Filistin barış görüşmelerini ve Libya'daki gelişmeleri detaylıca ele aldıklarını kaydetti.

"Görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır"

Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'ye gelen AB heyetinin ziyaretleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerek Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gerekse Avrupa Birliği liderleriyle video konferans görüşmeleri gerçekleştirdiğini hatırlatarak, AB Komisyonu Başkanı Ursulavon der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti sonrasında Türkiye'ye geldiğini belirtti. Hem başbaşa hem de heyetlerle gerçekleştirilen görüşmelerde her iki tarafın da açık bir şekilde düşüncelerini ve beklentilerini ifade ettiğine dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, verimli ve faydalı bir görüşme olduğunu dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu, ziyaret sırasında basına yansıyarak tartışma konusu olan "protokol" mevzusuyla ilgili olarak da, Türkiye'nin köklü bir devlet olduğunu, haksız ithamlarla karşılaştığını anlatarak, her düzeyde sıklıkla ziyaret gerçekleştirildiğini ve misafir ağırlandığını bildirdi. Bakan Çavuşoğlu, "Özellikle Türkiye'de yapılan görüşmeler uluslararası protokol kuralları ve Türk misafirliği çerçevesinde olur" diye konuştu.

Ziyaretler öncesinde protokol ekiplerinin bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdiğinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, "Görüşmede uygulanan protokolde AB tarafının talepleri ve telkinleri karşılanmıştır. Yani AB tarafının telkinleri doğrultusunda böyle bir oturma düzeni ayarlanmıştır. Bunu, Türkiye'ye yönelik ithamlar olmasaydı bu kadar net açıklamayacaktık" ifadelerini kullandı. - ANKARA