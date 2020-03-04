Bakan Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'i kabul etti - Son Dakika

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Bakan Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'i kabul etti
6 saat önce
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile heyetini kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:09 Kaynak: DHA
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile heyetini kabul etti.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ve beraberindeki heyet ile bakanlıkta bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Türkiye-AB ilişkileri, göç krizi ve İdlib'deki gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.
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