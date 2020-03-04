Bakan Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'i kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'i kabul etti - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'i kabul etti

6 saat önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile heyetini kabul etti.

Bakan Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'i kabul etti, System.String[]

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile heyetini kabul etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ve beraberindeki heyet ile bakanlıkta bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Türkiye-AB ilişkileri, göç krizi ve İdlib'deki gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-İkili görüşmeden görüntü

-Heyetler arası görüşmeden görüntü

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Selen YALAZ/ANKARA, -


Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:27 Kaynak: DHA
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