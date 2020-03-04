Bakan Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'i kabul etti (2) - Son Dakika

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Bakan Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell'i kabul etti (2)
6 saat önce
'AB'NİN SORUMLULUK ALMA VAKTİNİN GELDİĞİNİ BELİRTTİM'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile yaptoğı görüşme sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:22 Kaynak: DHA
'AB'NİN SORUMLULUK ALMA VAKTİNİN GELDİĞİNİ BELİRTTİM'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ile yaptoğı görüşme sona erdi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Borrell'e; AB'nin ülkemize verdiği sözleri yerine getirmediğini, bu ağır yükü artık tek başımıza üstlenmeyeceğimizi, AB'nin sorumluluk alma vaktinin çoktan geldiğini belirttim" ifadelerini kullandı.
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