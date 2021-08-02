Bakan Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Fontelles ile görüştü - Son Dakika

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Komisyon Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun bugün AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile telefonda görüştüğü bildirildi. Çavuşoğlu'nun, görüşmede, Fontelles'e orman yangınlarına müdahale için gönderilen uçaklar ve destek için teşekkür ettiği belirtildi.