Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu: ABD Bir Kez Daha Uluslararası Hukuku Yok Saydı

Bakan Çavuşoğlu: ABD Bir Kez Daha Uluslararası Hukuku Yok Saydı

41 dakika önce

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri kararını imzalaması ile ilgili olarak, "ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı" dedi.

Bakan Çavuşoğlu: ABD Bir Kez Daha Uluslararası Hukuku Yok Saydı, System.String[]
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri kararını imzalaması ile ilgili olarak, "ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını' ilan eden başkanlık kararını imzalamasının ardından, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından açıklama bulundu. Bakan Çavuşoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı. Ancak bu karar, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacak. Aksine, Orta Doğu'daki barış çabalarını engelleyerek, bölgede gerilimi daha da artıracak."

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:02 Kaynak: DHA

Donald Trump, Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
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