Bakan Çavuşoğlu: ABD Bir Kez Daha Uluslararası Hukuku Yok Saydı
41 dakika önce
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri kararını imzalaması ile ilgili olarak, "ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı" dedi.
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, ABD
Başkanı Donald Trump
'ın Golan Tepeleri
kararını imzalaması ile ilgili olarak, "ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'Golan Tepeleri üzerinde İsrail
'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını' ilan eden başkanlık kararını imzalamasının ardından, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter
hesabından açıklama bulundu. Bakan Çavuşoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "ABD bir kez daha uluslararası hukuku yok saydı. Ancak bu karar, İsrail'in ilhakını asla meşrulaştırmayacak. Aksine, Orta Doğu
'daki barış çabalarını engelleyerek, bölgede gerilimi daha da artıracak."
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:02 Kaynak: DHA
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