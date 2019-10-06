Bakan Çavuşoğlu: "(ABD Büyükelçiliğinin sosyal medya paylaşımı) Bakan Yardımcımız, ABD...
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Bakan Çavuşoğlu: "(ABD Büyükelçiliğinin sosyal medya paylaşımı) Bakan Yardımcımız, ABD Maslahatgüzarı ile bakanlıkta görüştü, yanlışlıkla olduğunu ve daha sonra düzelttiklerini söylediler.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:18 Kaynak: AA
Bakan Çavuşoğlu: "(ABD Büyükelçiliğinin sosyal medya paylaşımı) Bakan Yardımcımız, ABD Maslahatgüzarı ile bakanlıkta görüştü, yanlışlıkla olduğunu ve daha sonra düzelttiklerini söylediler. Biz gerekli tepkilerimizi gösterdikten sonra daha net bir şekilde düzeltmeleri gerektiğini söyledik."
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