Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "(ABD Büyükelçiliğinin sosyal medya paylaşımı) Bakan Yardımcımız, ABD...
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Bakan Çavuşoğlu: "(ABD Büyükelçiliğinin sosyal medya paylaşımı) Bakan Yardımcımız, ABD...

22 dakika önce

Bakan Çavuşoğlu: "(ABD Büyükelçiliğinin sosyal medya paylaşımı) Bakan Yardımcımız, ABD Maslahatgüzarı ile bakanlıkta görüştü, yanlışlıkla olduğunu ve daha sonra düzelttiklerini söylediler.

Bakan Çavuşoğlu:

Bakan Çavuşoğlu: "(ABD Büyükelçiliğinin sosyal medya paylaşımı) Bakan Yardımcımız, ABD Maslahatgüzarı ile bakanlıkta görüştü, yanlışlıkla olduğunu ve daha sonra düzelttiklerini söylediler. Biz gerekli tepkilerimizi gösterdikten sonra daha net bir şekilde düzeltmeleri gerektiğini söyledik."

Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:18 Kaynak: AA
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