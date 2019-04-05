Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu, ABD'deki Müslüman Toplumunun Temsilcileriyle Görüştü- Bakan Çavuşoğlu: "Amerikalı...

Bakan Çavuşoğlu, ABD'deki Müslüman Toplumunun Temsilcileriyle Görüştü- Bakan Çavuşoğlu: "Amerikalı...

1 saat önce

- Bakan Çavuşoğlu, ABD'deki Müslüman toplumunun temsilcileriyle görüştü Bakan Çavuşoğlu: "Amerikalı Müslümanların yaptıkları dünyaya ilham veriyor"MİAMİ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Miami kentinde Müslüman toplumunun temsilcileriyle görüştü.

- Bakan Çavuşoğlu, ABD'deki Müslüman toplumunun temsilcileriyle görüştü
Bakan Çavuşoğlu: "Amerikalı Müslümanların yaptıkları dünyaya ilham veriyor"

MİAMİ - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Miami kentinde Müslüman toplumunun temsilcileriyle görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Florida eyaletinin Miami kentinde, Miami Gardens Camii'nde Müslüman toplumunun temsilcileriyle araya geldi. Gerçekleştirilen program hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Çavuşoğlu, "Amerikalı Müslüman toplumunun temsilcileriyle Miami'deki görüşmemizde tüm Müslümanların karşı karşıya olduğu sınamaları görüştük. Amerikalı Müslümanların yaptıkları dünyaya ilham veriyor. İslamofobiyle mücadeledeki rollerinin eşsiz ve önemli olduğunu vurguladık." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 10:25 Kaynak: İHA

Miami, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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