Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu,"ABD'den Münbiç yol haritasıyla ilgili somut adım yok"
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Bakan Çavuşoğlu,"ABD'den Münbiç yol haritasıyla ilgili somut adım yok"

37 dakika önce

Bakan Çavuşoğlu,"ABD'den Münbiç yol haritasıyla ilgili somut adım yok"

Bakan Çavuşoğlu,
Bakan Çavuşoğlu,"ABD'den Münbiç yol haritasıyla ilgili somut adım yok" - ANKARA
Münbiç, Politika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:52 Kaynak: İHA
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