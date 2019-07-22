Bakan Çavuşoğlu,"ABD'den Münbiç yol haritasıyla ilgili somut adım yok"
37 dakika önce
Bakan Çavuşoğlu,"ABD'den Münbiç yol haritasıyla ilgili somut adım yok"
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:52 Kaynak: İHA
Bakan Çavuşoğlu,"ABD'den Münbiç
yol haritasıyla ilgili somut adım yok" - ANKARA
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