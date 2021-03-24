Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü
24.03.2021 12:16
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Toplantının ikinci gün oturumuna katılması beklenen Çavuşoğlu, Brüksel'de ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile bir araya geldi. İki Bakan, Blinken'ın göreve gelmesinin ardından ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. - BRÜKSEL
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