Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü - Son Dakika

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Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü
6 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:14 Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya konulu Berlin Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Çavuşoğlu, Berlin ziyareti kapsamında İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü. Çavuşoğlu, sonrasında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi. - BERLİN
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