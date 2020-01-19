Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın başkenti Berlin'de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya konulu Berlin Konferansı'na katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi. Çavuşoğlu, Berlin ziyareti kapsamında İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüştü. Çavuşoğlu, sonrasında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir araya geldi.

(İHA)

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü

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Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 12:20 Kaynak: İHA
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