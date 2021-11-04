Bakan Çavuşoğlu: ABD ile çalışma grubu kurulacak, teklif Biden tarafından geldi (2) - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: ABD ile çalışma grubu kurulacak, teklif Biden tarafından geldi (2)

'CUMHURBAŞKANLIĞIMIZ BİZE ÖNEM VERİYOR'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2022 yılı bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

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