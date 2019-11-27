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Bakan Çavuşoğlu: "ABD ile ilişkimizi zehirleyen olumsuz etkileyen konular var. ABD ziyaretimizde...
6 saat önce
Bakan Çavuşoğlu: "ABD ile ilişkimizi zehirleyen olumsuz etkileyen konular var. ABD ziyaretimizde S-400 konusunda mutabık kalmadık.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:36 Kaynak: İHA
Bakan Çavuşoğlu: "ABD ile ilişkimizi zehirleyen olumsuz etkileyen konular var. ABD ziyaretimizde S-400 konusunda mutabık kalmadık." - ANKARA
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