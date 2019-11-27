Son Dakika Haberleri: Bakan Çavuşoğlu: "ABD ile ilişkimizi zehirleyen olumsuz etkileyen konular var. ABD ziyaretimizde...
Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu: 'ABD ile ilişkimizi zehirleyen olumsuz etkileyen konular var. ABD ziyaretimizde... - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu: "ABD ile ilişkimizi zehirleyen olumsuz etkileyen konular var. ABD ziyaretimizde...

6 saat önce

Bakan Çavuşoğlu: "ABD ile ilişkimizi zehirleyen olumsuz etkileyen konular var. ABD ziyaretimizde S-400 konusunda mutabık kalmadık.

Bakan Çavuşoğlu:

Bakan Çavuşoğlu: "ABD ile ilişkimizi zehirleyen olumsuz etkileyen konular var. ABD ziyaretimizde S-400 konusunda mutabık kalmadık." - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, S 400, Politika

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:36 Kaynak: İHA
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