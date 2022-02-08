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Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

08.02.2022 18:05
Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştüDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; görüşmede, Rusya Federasyonu ile Ukrayna gerginliği çerçevesindeki son gelişmeler gündeme geldi. Bakan Çavuşoğlu, Rusya Federasyonu ve Ukrayna arasında gerilimin diyalog yoluyla azaltılmasına yönelik girişimler hakkında bilgi verdi.

Kuzey Suriye'deki gelişmeler de ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, PKK- YPG'nin Suriye'deki bölücü faaliyetlerine ve sivillere yönelik saldırılarına dikkat çekti ve bu terör örgütüne karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Kafkaslar'daki son gelişmeler ve Ermenistan ile devam eden normalleşme süreci de ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, Blinken'ı 11- 13 Mart'da gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu'na davet etti. Blinken ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Haber:  Şaduman UNUTMAZ/ ANKARA,


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü - Son Dakika


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